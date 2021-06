Roger Federer n’était pas content de s’imposer, mardi au 1er tour de Wimbledon, sur l’abandon de son adversaire Adrian Mannarino, blessé au genou.

« J’ai clairement essayé de varier mon jeu au quatrième set car ça ne marchait pas dans le troisième. Il devenait trop à l’aise sur sa ligne prenant l’ascendant à chaque fois. J’ai fait deux premiers sets solides, en servant pas trop mal. J’aurais aimé être plus entreprenant sur ses jeux de service comme ça avait été le cas par le passé quand je l’ai affronté. Mais ça n’a pas été possible sans doute parce que c’était un premier tour et parce qu’il faisait du bon boulot. Mais j’ai réussi à renverser un peu les choses au quatrième et j’aurais aimé voir si j’aurais pu le gagner normalement. En changeant mon jeu, les points, la manière de les créer proprement. Ce qui m’aurait offert des options pour le cinquième set. Et alors, qui sait… », a indiqué Roger Federer. Et d’ajouter : « Cela a été une fin terrible, le genre que je n’aime pas voir. Je me sentais vraiment mal, surtout après tout ce que j’ai vécu avec mon genou. J’espère qu’il ne s’est pas blessé durablement. »