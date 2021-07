La jeune Britannique Emma Raducanu (338e et bénéficiaire d’une invitation) est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Encore sur les bancs universitaires il y a deux mois, elle a réussi samedi son examen de passage en deuxième semaine à Wimbledon en éliminant la Roumaine Sorana Cirstea (45e) 6-3, 7-5.

Raducanu, née il y a 18 ans au Canada d’un père roumain et d’une mère chinoise, avait annoncé après sa qualification pour le 3e tour qu’elle préférait passer en 8es de finale que d’obtenir les félicitations à ses examens d’économie et de mathématiques. Elle y est, et affrontera Jelena Ostapenko (34e) ou Ajla Tomljanovic (75e) lundi pour une place en quarts pour son tout premier tournoi du Grand Chelem.