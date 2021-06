Roger Federer, huitième joueur mondial fait du tournoi de Wimbledon (28 juin – 11 juillet) sa priorité. Avec ce tournoi, il a l’occasion de remporter son 21e titres du Grand Chelem.

Il y a quelques semaines lors de Roland Garros, le suisse avait déclaré forfait avant son huitième de finale afin de se préserver pour la saison sur gazon et le tournoi de Wimbledon. Roger Federer possède déjà 8 mais il a bien l’intention d’en gagner un neuvième : « Je suis prêt, j’ai hâte, je suis gonflé à bloc. Je suis maintenant à Wimbledon et j’ai une chance. Je sais que si je me mets bien en route, que j’atteins la seconde semaine, ce qui est mon objectif immédiat, je serai de plus en plus fort match après match et je pense que tout est possible. Je suis fort mentalement, bien plus qu’à Halle où je n’étais pas au bon standard. » L’ancien numéro 1 mondial est également à la recherche de son 21e titres du grand chelem afin d ‘être le joueur le plus titre de l’air open.