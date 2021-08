Lucas Pouille, 133e mondial, qui n’a su convertir deux balles de matches dans le 4e set, a été éliminé dès le 1er tour de l’US Open, battu 6-1, 5-7, 5-7, 7-5, 6-4 par l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas (48e).

Le Français peut regretter ces deux occasions manquées, lui qui avait su refaire surface dans ce match, après une entame en mode diesel. Il a été le plus agressif dans les échanges sur court N.14, montant souvent à la volée, mais il a commis trop de fautes directes (59) face à un adversaire plus patient. Et Pouille a été trahi par son service, à l’image de sa 15e double-faute qui a offert la victoire à Ramos-Vinolas au bout de 3h41 min.

Ce dernier aura fort à faire au tour suivant, face à l’Allemand Alexander Zverev (4e), finaliste l’an passé et à ce titre un des principaux rivaux de Novak Djokovic pour le titre.