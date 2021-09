Tombeur du jeune Brooksby à l’US Open, Novak Djokovic a encore impressionné l’ancien tennisman Andy Roddick.

Hier soir au 4e tour de l’US Open, le jeune Jenson Brooksby (20 ans) aura créé la sensation pendant un set face à Novak Djokovic. Mais à l’expérience, le numéro mondial a finalement renversé la vapeur, s’imposant en quatre sets face à l’Américain (1-6, 6-3, 6-2, 6-2). Spectateur assidu de la rencontre, Andy Roddick avait pourtant mis en garde son compatriote sur les réseaux sociaux. « Je vous promets une chose. Au fur et à mesure que le match avance, Novak va faire en sorte que ce gamin vive l’expérience physique la plus difficile qu’il n’ait jamais connue. Une heure et demie, la boule au ventre… Nous savons que Novak peut le faire. »

Un peu plus tard pendant le match, alors que le Serbe reprenait l’avantage, Roddick en a profité pour dévoiler sa ‘stratégie’. « D’abord, il prend vos jambes… Et puis il prend votre âme. Il y a une heure, on l’a vu… la forme de Djokovic a montré des faiblesses. Il est l’un des meilleurs exemples dans l’histoire du sport pour transformer un dénouement négatif en positif. C’est une machine. »