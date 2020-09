De retour à la compétition après de longs mois de blessures, Andy Murray a bataillé lors de son premier tour à l’US Open ce mardi soir. Mené 2 sets à 0 par le Japonais, Yoshihito Nishioka, il est revenu sur cette belle performance avec un succès en 5 sets et plus de 4 heures de jeu.

Que ressentez-vous après cette victoire qui consacre tant d’efforts ?

“J’étais très ému. Quand je me suis retrouvé dans le vestiaire, que j’ai regardé mon téléphone et vu tous les messages de ma famille, de mes amis, de mon équipe et tout… Ils m’ont vu traverser toutes ces épreuves. Je ne sais pas combien d’entre nous croyaient que je redeviendrais capable de gagner des matches comme ça. Cette victoire veut dire beaucoup. La principale question que je me posais, c’était de savoir si je tiendrais physiquement, si le match allait en cinq sets… Donc c’est peut-être ma plus grande satisfaction, d’avoir tenu. En ce qui concerne mon jeu, j’aurais pu faire mieux.”

Comment vous sentez-vous après ce long combat ?

“Ils essayent de restreindre l’accès aux installations dans les vestiaires, mais ils m’ont dit oui, après un match comme ça, bien sûr tu peux utiliser les bains de glace+. Et ça m’a fait du bien ! Ce n’est pas agréable au niveau des orteils. Je prends des bains de glace tout le temps, après un long match quand les pieds et le reste sont douloureux. Et c’est vraiment très, très désagréable au niveau des orteils. J’ai mal aux pieds et un peu partout, mais au bout du compte je m’en sors bien après un match aussi long (4h38). C’est peut-être parce que je n’ai pas dépensé trop d’énergie dans les deux premiers sets (perdus).”

Quelque chose a changé dans la façon dont vous vous exprimez aujourd’hui, vous semblez plus enjoué qu’il y a quelques années. Votre état d’esprit a-t-il changé ?

“Evidemment, ces trois dernières années, je me suis souvent exprimé pour dire que je n’étais pas particulièrement heureux en jouant au tennis parce que je me sentais vraiment mal, mon corps me faisait mal. Là maintenant, je viens de jouer un match de quatre heures et demie alors que je n’aurais jamais pensé en être capable ! Je n’ai pas mal à la hanche. Je vais pouvoir bien dormir cette nuit. Ma qualité de vie est nettement meilleure, donc j’imagine que ça améliore mon humeur en général !”

Propos recueillis en conférence de presse