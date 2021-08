Le bas du tableau à Toronto a été fortement éclairci par le retrait de Rafael Nadal, 4e mondial et tête de série N.2, annoncé dans la soirée de mardi, à cause d’une blessure tenace au pied gauche, qu’il traîne depuis 2005.

Exempté du 1er tour, le champion espagnol, 20 fois victorieux en Grand Chelem, a jeté l’éponge à la veille de son entrée en lice au Canada face au Sud-Africain Lloyd Harris qui l’avait battu la semaine dernière au 3e tour du tournoi de Washington. Nadal, 35 ans, avait déjà renoncé à Wimbledon et aux Jeux olympiques de Tokyo après sa demi-finale perdue contre Novak Djokovic à Roland-Garros. Cette blessure est réapparue à Roland Garros et s’est aggravée à Washington lors de sa victoire au 2e tour face à Jack Sock. L’Espagnol a indiqué qu’il repartait à Majorque pour se soigner. Il va peut-être manquer le Masters 1000 de Cincinnati la semaine prochaine, dernière préparation à l’US Open qui commence le 30 août à New York.

Benoît Paire, 50e joueur mondial, a passé mardi le 1er tour en battant l’Américain Mackenzie McDonald en deux sets, 6-3, 6-4. Il rencontrera au 2e tour un sérieux client, l’Argentin Diego Schwartzman, 14e au dernier classement ATP et tête de série N.8.. Ugo Humbert a résisté trois sets durant au Grec Stefanos Tsitsipas. Face au nouveau numéro 3 mondial, Humbert (26e) a perdu la première manche 6-3 mais a réussi à égaliser à un set partout au bout d’un tie-break à suspense (15/13), puis il a cédé dans la manche décisive 6-1 après avoir quand même fait douter Tsitsipas.