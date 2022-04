À presque 37 ans, Jo-Wilfried Tsonga vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux son retrait de la compétition. Son départ est fixé après Roland-Garros 2022. Le Manceau a été l’un des meilleurs joueurs français, atteignant à son meilleur le 5e rang et performant aux plus hautes marches des Grands Chelems.

La nouvelle choc vient de tomber, Jo-Wilfried Tsonga a annoncé sa retraite tennistique sur les réseaux sociaux. « Jo » a connu une carrière magnifique et accomplie. Bien qu’il n’ait pas remporté de titre du Grand Chelem, il n’en aura pas été loin en 2008, lorsqu’il s’était arrêté en finale de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic. Le Manceau a également réalisé deux demi-finales à Roland Garros et à Wimbledon. Tsonga est détenteur de 18 titres ATP, dont 2 Masters 1000 (Bercy en 2008 et Toronto en 2014), et avait aussi atteint la finale du Masters de Londres en 2011. Ce sera plein d’émotions que Jo s’en ira aux prochains Internationaux de Paris au terme d’une carrière mémorable.