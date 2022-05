C’est une terrible désillusion pour Alizé Cornet. La Française, qui jouait cette année son 18e Roland-Garros, a abandonné ce samedi, lors du 3e tour de Roland-Garros face à la Chinoise Zheng au cours du 2e set (0-6, 0-3). Pire encore, la joueuse s’est fait siffler dans par quelques spectateurs lors de son abandon.

« Je ne pouvais pas me déplacer sur le court. Je le savais déjà avant de rentrer sur le court. Après j’ai choisi d’essayer parce que c’est ma nature, j’essaye toujours de tenter ma chance jusqu’au bout. Peut-être que je n’aurais pas dû … C’était un pari risqué mais j’ai voulu essayer. Mais à un moment donné, avec la douleur, ça ne faisait plus trop de sens » a déclaré Alizé Cornet en conférence de presse.

« Franchement c’est abusé, avec tout ce que je donne sur le terrain depuis toutes ces années. Ça aurait été plus facile pour moi de ne pas rentrer sur le court, de ne pas me rendre vulnérable. C’est injuste, et l’injustice ça fait de la peine », a-t-elle continué avant de parler de ses haters. « La plupart des gens comprennent sans doute ce qui m’arrive et sont tristes pour moi. Mais cette poignée de crétins, ça fait mal au cœur ».