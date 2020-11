MASTERS – Stefanos Tsitsipas s’est incliné contre Rafael Nadal en trois sets (6-4, 4-6, 6-2). Voici sa première réaction.

« J’ai joué solide dans le deuxième set, avec les bonnes intentions, ce qui m’a donné beaucoup d’opportunités. En revanche, je suis un peu déçu par mon troisième set, je me suis précipité. Je ne sais même pas vraiment ce que j’ai essayé de faire. J’ai sans doute voulu être un peu trop agressif. Je lui ai donné des points gratuits, sans qu’il ne fasse grand-chose ou qu’il me fasse mal du fond du court. J’aurais dû aborder cela de manière un peu plus intelligente et patiente. Mon service n’a pas été là quand j’en avais besoin, je n’ai pas été pleinement présent, je n’ai pas joué au bon moment. Je suis déçu par cela, mais c’est la vie », a indiqué Stefanos Tsitsipas après son match contre Nadal.