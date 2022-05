L’Espagnol Carlos Alcaraz, 19 ans, victorieux dimanche du Masters 1000 de Madrid, a gagné trois places et pointe au 6e rang du classement ATP du tennis mondial, lundi, à deux semaines du début de Roland-Garros (22 mai – 5 juin).

Après avoir dominé Rafael Nadal, vendredi en quart de finale, puis Novak Djokovic, le N.1 mondial, samedi en demi-finale, le jeune homme a pulvérisé Alexander Zverev en finale dimanche, en une heure tout rond. C’est son quatrième trophée de l’année, après l’ATP 500 de Rio en février, le Masters 1000 de Miami – le premier de sa carrière – et l’ATP 500 de Barcelone la semaine dernière. Gêné au niveau d’une cheville, il va faire l’impasse sur le tournoi de Rome pour mieux préparer Roland-Garros. Il n’y a aucun changement cette semaine dans le Top 5, toujours dominé par Djokovic, mais juste derrière Alcaraz, Andrey Rublev gagne une place pour pointer au 7e rang, le Canadien Felix Augier-Aliassime aussi (9e), alors que Matteo Berrettini en perd deux (8e) et Casper Ruud trois (10e).

Côté français, Gaël Monfils, actuellement au repos, reste aux portes du top 20, au 21e rang mondial, loin devant Ugo Humbert (44e), Benjamin Bonzi (60e) et Arthur Rinderknech (63e). Un peu plus loin, Quentin Halys, ancien vainqueur du tournoi des Petits As, rentre pour la première fois de sa carrière dans le Top 100, à 25 ans, grâce à une place en quart de finale d’un tournoi Challenger à Aix-en-Provence.

Classement ATP lundi après le Masters 1000 de Madrid :

1. Novak Djokovic (SRB) 8260 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 7990

3. Alexander Zverev (GER) 7020

4. Rafael Nadal (ESP) 6435

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5750

6. Carlos Alcaraz (ESP) 4773 (+3)

7. Andrey Rublev (RUS) 4115 (+1)

8. Matteo Berrettini (ITA) 3895 (-2)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3760 (+1)

10. Casper Ruud (NOR) 3760 (-3)

11. Cameron Norrie (GBR) 3380

12. Hubert Hurkacz (POL) 3130 (+2)

13. Jannik Sinner (ITA) 3060 (-1)

14. Taylor Fritz (USA) 2965 (-1)

15. Diego Schwartzman (ARG) 2760

16. Denis Shapovalov (CAN) 2671

17. Reilly Opelka (USA) 2440

18. Pablo Carreño (ESP) 2135

19. Roberto Bautista (ESP) 1993

20. Grigor Dimitrov (BUL) 1830

…

21. Gaël Monfils (FRA) 1745

44. Ugo Humbert (FRA) 1069 (+2)

60. Benjamin Bonzi (FRA) 914 (+10)

63. Arthur Rinderknech (FRA) 907 (-2)

65. Benoît Paire (FRA) 889 (-3)

68. Hugo Gaston (FRA) 867

71. Adrian Mannarino (FRA) 848 (-4)

77. Richard Gasquet (FRA) 808 (-1)

100. Quentin Halys (FRA) 655 (+1)