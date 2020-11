Le Français Ugo Humbert a créé la surprise ce mardi soir en battant Tsitsipas au second tour du Rolex Paris Masters 7-6 (7/4), 6-7 (6/8), 7-6 (7/3). Un match après lequel il a réagi.

« Le scénario du match est dingue. J’ai eu un match dur hier (contre Ruud au premier tour lundi, ndlr), physiquement ça n’a pas été facile, j’ai eu du mal

à récupérer. Puis je me suis tendu à la fin du deuxième set au moment de conclure » a-t-il déclaré.

« J’ai essayé d’évacuer pour me remettre en marche. Ça n’a pas été facile, je suis passé par tous les états, mais j’ai tout donné jusqu’au dernier point, j’ai essayé de bien servir, et j’ai saisi ma chance, j’ai été opportuniste. Mentalement, c’est une très belle victoire, j’ai été très fort et c’est de ça que je suis fier. L’aventure continue. Physiquement, je suis mort. J’ai commencé à cramper au début du troisième set. Mais je suis super heureux, super fier du match que j’ai fait contre un des meilleurs joueurs du monde. (à propos d’une de ses balles de match dehors pour quelques millimètres) J’étais mort de rire. Depuis le début du troisième set, j’étais sur une jambe. Je me suis dit: ‘Ça va durer combien de temps ?’ Puis je me suis dit que ça n’était pas grave et je me suis bien reconcentré. »