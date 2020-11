Programme dense ce jeudi sur les courts de l’AccordHotels Arena à Bercy avec les troisièmes tours. Les Frenchy Adrian Mannarino et Ugo Humbert tenteront aujourd’hui de se hisser en huitièmes de finale. Côté favori, la tête de série numéro une Rafael Nadal ainsi qu’Andrey Rublev, Daniil Medvedev et Stan Wawrinka sont également de la partie.

Ce jeudi marque le début des troisièmes tours au Masters 1000 de Paris-Bercy. Adrian Mannarino et Ugo Humbert, les derniers rescapés tricolores du tableau, affrontent aujourd’hui de sacrés clients. Adrian aura fort à faire puisqu’il affronte le 7e mondial Alexander Zverev, en grande confiance depuis son doublé récent à Cologne. Mais le gaucher français et son jeu rusé, a les armes pour poser des problèmes au membre de la Next Gen.

Ugo Humbert affronte lui aussi un os. Après sa victoire éblouissante au bout du suspense contre Stefanos Tsitsipas au tour précédent (7-6, 6-7, 7-6), le Frenchy tentera de confirmer face à Marin Cilic. Mais attention au match piège contre le Croate, 43e mondial, toujours difficile à manoeuvrer sur surface rapide.

Concernant les favoris, après sa 1000e victoire acquise dans la douleur, la tête de série numéro une du tournoi, Rafael Nadal, enchaîne aujourd’hui face à l’Australien Jordan Thompson. L’Espagnol, qui a frôlé la défaite hier face à son compatriote Feliciano Lopez (4-6, 7-6, 6-4), aura à cœur de ne pas gaspiller beaucoup d’énergie sur le court.

Le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, qui fait office de sérieux outsider, jouera Alex De Minaur. Un gros match en perspective.

Enfin, programmé en dernier sur le court central, la fusée Andrey Rublev, auteur d’une saison 2020 quasi parfaite, affrontera Stan Wawrinka pour une affiche alléchante. Un duel de cogneurs qui promet.

