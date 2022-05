Une fois de plus coutumier des blessures des blessures, Rafael Nadal était plus qu’incertain pour sa participation à Roland-Garros cette année, suite à sa douleur au pied qui s’était réveillée à Rome.

Qualifié pour les quarts de finale, où il retrouvera Novak Djokovic mardi pour la 59e fois après un très gros combat de plus de 4 heures face à Félix Auger-Aliassime hier, le roi de la terre a fait tremblé tous ses fans en déclarant que ce pourrait être son dernier match à Roland-Garros. « Je suis en quarts de finale alors qu’il y a deux semaines, je ne savais pas si je serais capable d’être ici. Donc, je veux juste profiter du fait que je suis ici pour un an de plus. Mardi, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma carrière à Roland‐Garros. Dans ma situation, c’est comme ça à chaque fois que je joue un match ici », a confié l’ogre mallorcain.