Iga Swiatek fait sensation ! Ła jeune joueuse polonaise a remporté ce samedi Roland-Garros, pour la deuxième fois d’affilée, en battant an finale Coco Gauff. Mais quelle ne fut pas sa surprise, lorsque Swiatek a aperçu dans les tribunes… son compatriote Robert Lewandowski, joueur de football du Bayern Munich.

« Je ne savais pas qu’il était dans les tribunes, et j’en suis heureuse, car j’aurais été tellement stressée (…) Je suis également heureuse qu’il soit ici, honnêtement. Je ne sais pas s’il est fan de tennis. Mais j’ai envie de dire : ‘’Wow’’ ! », a déclaré Swiatek après son match. « Il est encore difficile de croire qu’il est venu me voir. J’espère qu’il a aimé et qu’il reviendra. (…) Je suis juste submergée. »