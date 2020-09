Malgré les annonces du gouvernement hier soir, Guy Forget espère toujours pouvoir accueillir 5 000 spectateurs à Roland-Garros. La compétition doit débuter ce dimanche.

Au lendemain des annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a diminué la jauge de spectateurs de 5 000 à 1 000 pour les événements sportifs face à l’augmentation de cas de Covid-19 en France, Guy Forget reste optimiste pour Roland-Garros. Interrogé par l’AFP, le directeur du tournoi parisien – qui doit débuter ce dimanche – a insisté sur la capacité de Roland-Garros à accueillir 5 000 personnes en toute sécurité.

« On n’a reçu aucune notification au moment où je vous parle de la part du gouvernement ou de la préfecture de police, a poursuivi Forget. Pour l’instant, nous sommes sur cette jauge de 5 000 places. Des échanges vont avoir lieu dans les heures qui viennent, j’espère. Nous sommes capables d’accueillir cette population, aussi petite soit-elle, pour l’instant 5 000 personnes, sur un stade de 12 hectares. Nous attendons de voir l’évolution du dossier dans les heures qui viennent, ou d’ici à demain (vendredi), pour voir comment nous allons débuter et faire se dérouler ce tournoi. Même s’il faut rester extrêmement prudents, nous avons toutes les garanties pour que ce tournoi se déroule dans les conditions de sécurité maximales, a insisté Forget. Nous sommes responsables, mais tout ça doit se faire avec l’aval du gouvernement. […] On joue le tournoi sur l’équivalent de quinze terrains de foot, en extérieur. […] Tout le monde porte un masque, même les ramasseurs de balle et les arbitres de chaise. »