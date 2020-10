La Française Fiona Ferro (49e) s’est inclinée en huitièmes de finale ce lundi à Roland-Garros en s’inclinant face à l’Américaine Sofia Kenin en trois sets 2-6, 6-2, 6-1.

Ferro (23 ans) était la dernière joueuse française en lice au tournoi parisien, tableaux masculin et féminin confondus. Elle connaît ainsi sa première défaite depuis la reprise post-Covid-19, alors qu’elle avait jusque-là enchaîné 18 victoires consécutives. “Elle a joué du très bon tennis dans le premier set et je faisais un peu trop d’erreurs, je savais qu’il fallait que je change quelque chose, que je sois plus agressive et que j’ose. Je suis hyper fière de moi“, a commenté Kenin.

C’est la première fois que l’Américaine de 21 ans se hisse en quarts de finale sur la terre battue parisienne.

Kenin, qui se hisse en quarts pour la première fois à Roland-Garros affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (35e) ou l’Américaine Danielle Collins (57e).