Nouvelle grosse déception pour la Française Caroline Garcia cet après-midi sur le court Suzanne-Lenglen de Roland Garros.

Favorite au début du match avec un meilleur classement que son adversaire, la tricolore a fait beaucoup trop d’erreurs face à une adversaire bien plus solide, à savoir la Slovène Polona Hercog. Garcia avait pourtant bien commencé mais Hercog a serré le jeu et l’emporte au final en deux manches 7-5 / 6-4 après avoir sauvé 5 balles de matchs. Caroline Garcia s’arrête encore une fois et déçoit énormément. Vendredi au troisième tour, Hercog retrouvera la Tchèque Marketa Vondrousova qui a éliminé une autre Française Harmony Tan.