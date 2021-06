Vainqueur(e) d’Alizé Cornet au premier tour, la jeune Française Harmony Tan n’a pas pu faire grand chose ce mercredi au deuxième tour de Roland Garros. Elle s’incline en deux manches face à Marketa Vondrousova.

Sur le court Philippe-Chatrier, elle s’est inclinée contre une adversaire bien plus forte qui restait notamment sur une finale Porte d’Auteuil en 2019. La Tchèque n’a jamais tremblé contre la tricolore et l’emporte logiquement en deux sets secs 6-1 / 6-3. Au prochain tour, Vondrousova défiera la gagnante du match entre la Française Caroline Garcia et la Slovène Polona Hercog.