Carlos Alcaraz est un nom que les fans de tennis n’ont peut-être pas beaucoup entendu il y a 12 mois, mais c’est un nom qu’ils entendront de plus en plus dans les années à venir. On l’annonçait comme le futur du tennis, il en est déjà le présent.

Le jeune homme de 19 ans, né le 5 mai 2003 à El Palmar, Murcia, est en train de faire une percée extraordinaire en 2022. Ses triomphes à Miami et à Barcelone ont fait de lui le plus jeune joueur depuis Rafael Nadal en 2005 à entrer dans le top 10 ATP. Comme Nadal, Alcaraz est également espagnol et possède des attributs similaires à ceux de l’icône du tennis. Bien que l’entraîneur d’Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ait mis en garde contre les comparaisons entre les deux, il est en train de devenir rapidement la nouvelle star espagnole sur le court.

Quel est son évolution au classement ?

En avril 2021, Alcaraz n’était classé que 133e mondial, alors que l’adolescent tentait de trouver ses marques sur le circuit. Seulement une année s’est écoulée et le jeune homme de 19 ans est classé sixième au monde au 9 mai 2022. Alcaraz remporte son premier titre ATP à l’Open de Croatie, à Umag en juillet 2021 où il avait notamment battu Richard Gasquet lors de la finale. Le jeune joueur espagnol s’était également révélé au grand public et au plus haut niveau en atteignant les quarts de finale de l’US Open plus tard dans l’année. Un tournoi exceptionnel où il avait notamment crée la sensation en battant le Grec Stefanos Tsitsipas en 5 manches, 7-6 au dernier set au terme d’un match mémorable.

L’Espagnol a commencé l’année 2022 en atteignant le troisième tour de l’Open d’Australie avant de remporter l’Open de Rio un mois plus tard. Après avoir atteint les demi-finales du Masters d’Indian Wells, Alcaraz a remporté l’Open de Miami en avril, son premier Masters 1000 en carrière, tout en devenant le plus jeune champion masculin de l’histoire du tournoi. L’adolescent a également rapidement démontré ses capacités sur terre battue, rebondissant après une élimination au deuxième tour à Monte-Carlo pour remporter l’Open de Barcelone qui a scellé son ascension dans le top 10 ATP. En mai, Alcaraz a ajouté l’Open de Madrid à son palmarès, en battant Nadal et Novak Djokovic, puis Alexander Zverev en finale, ce qui lui a permis de grimper à la sixième place du classement ATP. Le Murcien a d’ailleurs été le premier à réaliser l’exploit de battre consécutivement Rafael Nadal et Novak Djokovic sur terre battue.

Le lundi matin de Carlos Alcaraz est meilleur que le vôtre



▪️ 5 titres

▪️ 2 Masters 1000

▪️ 5 finales, 5 victoires

▪️ 11 victoires face au Top 10

▪️ 11 victoires face au Top 10

▪️ N°6 mondial

Quels sont ses titres ATP à ce jour ?

ATP 250/500 : Open 250 de Croatie 2021

Open 500 de Rio 2022

Open 500 de Barcelone 2022

CHAMPION IN BARCELONA 🏆



18-yo @alcarazcarlos03 saved 2 match points in the semis earlier today and now beats Carreno Busta 6-3 6-2 in the final to win his 3rd title this year!

ATP 1000 : Masters 1000 de Miami

Masters 1000 de Madrid

An absolute ruthless display from @alcarazcarlos03 to defeat the World No. 3 in Madrid!

Une statistique à retenir, Carlos Alacraz a remporté toutes les finales qu’il a disputé (5/5) et pour couronner le tout, il n’a jamais perdu le moindre set à ce stade de la compétition.

Quelles sont ses plus grosses victoires ?

En l’espace d’un an, Alcaraz a réussi à vaincre quelques noms notables sur le circuit ATP.

En mai 2022, le gamin a battu Nadal et Djokovic sur deux jours consécutifs. Après 2 défaites, il est finalement parvenu à battre son mentor Rafael Nadal en 3 manches, qui plus est dans son jardin à Madrid. Dans la foulée, Carlos Alcaraz a découvert Novak Djokovic et a remporté leur premier affrontement au terme d’un match épique gagné au tie-break du troisième set en plus de 3h30 de match. Arrivé en finale, le jeune homme a obtenu sa revanche sur Alexander Zverev, face auquel il avait perdu à Acapulco en 2021, en étrillant littéralement le numéro 3 mondial Allemand sur le score de 6-3 6-1.

Il est également déjà la bête noire de Stefanos Tsitsipas, qu’il a battu lors de leurs trois confrontations et possède un bilan identique face à Cameron Norrie. D’autres victoires notables ont été obtenues contre Andy Murray, Jannik Sinner, Casper Ruud et Matteo Berrettini. Alcaraz n’a cependant pas encore battu Daniil Medvedev, ayant perdu leur seule rencontre à Wimbledon en 2021.

Désormais numéro 6 mondial, le jeune espagnol a décidé de prendre du repos pour soigner son pied après sa finale à Madrid, et faire l’impasse sur le Masters 1000 de Rome. On le retrouvera donc dans moins de deux semaines, à Roland-Garros, où il fera forcément partie des favoris pour le titre.