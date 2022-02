Le numéro 1 Français avait déjà pris la décision de se retirer de Rotterdam cette semaine, et c’est maintenant à Doha, où il était inscrit, qu’il déclare forfait.

Depuis son bel Open d’Australie où il s’était arrêté en quart de finale, Gaël Monfils semble un peu rouillé sur le plan physique. Le Parisien avait fait le choix d’enchainer directement après l’Australie à Montpellier, où il avait sèchement chuté au premier tour contre le Suédois Mikael Ymer (6-1 6-2). Depuis cette lourde déconvenue, « La Monf » avait décidé de se retirer de Rotterdam, et désormais de Doha (14 au 19 février). Le Français perdra au minimum 6 places et se retrouvera au mieux 24e ce lundi. Il est encore un peu tôt pour parler d’inquiétude pour Monfils qui, à 35 ans, a énormément enchainé depuis la reprise de la saison avec un titre et un quart de finale en Grand Chelem, mais on espère le retrouver bientôt sur les courts.