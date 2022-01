Ce lundi, le Serbe Novak Djokovic a pour le moment eu gain de cause dans son affaire concernant son VISA et sa participation au prochain Open d’Australie, alors qu’il n’est pas vacciné. Quelques heures plus tard, c’est Rafael Nadal qui a réagit à cette décision.

Interrogé sur cette nouvelle affaire qui touche le tennis et notamment le numéro un mondial, Rafael Nadal a donné son sentiment et il respecte la décision du juge qui ordonné la libération de Novak Djokovic qui était placé en rétention depuis le début de semaine en attendant la décision. « Même si je peux être d’accord ou non sur certaines choses avec Djokovic, la justice a parlé » et « je crois que le plus juste » est que le N.1 mondial, qui veut entrer en Australie sans être vacciné contre le Covid-19, dispute le premier tournoi du Grand Chelem de l’année, » a estimé Nadal sur la radio espagnole « Onda Cero. »