Un juge a ordonné la libération de Novak Djokovic du centre de rétention ce lundi dans la nuit.

Bonne nouvelle pour le Serbe qui a vu le juge lui obtenir sa libération du centre de rétention dans lequel il se trouve depuis la semaine dernière. C’est donc son avocat Christopher Tran qui a pour le moment obtenu gain de cause dans l’affaire même s’il est précisé que le ministre de l’immigration Alex Hawke est encore en mesure de renvoyer le numéro un mondial chez lui. Dans ce cas-là, le joueur serait expulsé et interdit de territoire en Australie pendant trois ans. Pour l’heure, il est libre et sort de son centre de rétention. Rappelons que le Serbe est dans cette situation car il veut disputer le prochain Open d’Australie mais sans se faire vacciner.