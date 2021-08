Nouveau coup dur pour l’ancien numéro un mondial Rafael Nadal qui est contraint de mettre un terme définitif à saison 2021.

Ce vendredi, l’Espagnol a annoncé son forfait pour l’US Open mais aussi la suite de la saison 2021 en raison d’une blessure au pied gauche qui l’a quasiment privé de compétition depuis son élimination en demi-finales à Roland-Garros en juin. « Bonjour à tous: je voulais vous dire que malheureusement je dois mettre un terme à ma saison 2021. Sincèrement, je traverse une année où je souffre beaucoup plus du pied que je ne devrais », écrit sur son compte Twitter

l’Espagnol de 35 ans.

Avant de poursuivre et laisser une note d’espoir : « Je dois prendre du temps pour résoudre ce problème ou, au moins, améliorer la situation dans les prochaines années. C’est avec le plus grand enthousiasme que je vais tout faire pour retrouver la meilleure forme possible, continuer la compétition avec les objectifs qui me tiennent le plus à coeur. Je suis convaincu que je peux y parvenir si mon pied guérit et, bien sûr, avec un important effort quotidien. Je vais travailler autant que je peux pour qu’il en soit ainsi. Je vous remercie par avance de votre soutien, qui est très important pour moi en ces temps difficiles. Je vous promets de travailler dur pour tenter de continuer à profiter de ce sport encore un certain temps. » Conclut-il. Après Dominic Thiem et Roger Federer, il est le troisième joueur à déclarer forfait pour le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.