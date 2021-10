Le nom du patron de Roland-Garros, Guy Forget, apparaît dans les Pandora Papers comme le bénéficiaire d’une société offshore dans les Iles Vierges britanniques.

Les Pandora Papers, nouvelle enquête dévoilée ce dimanche par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ en anglais), n’ont pas fini de faire du bruit. Dans la liste des personnalités impliquées dans cette affaire de fraude fiscale, on retrouve notamment quelques noms bien connus du monde sportif. L’ancien tennisman et aujourd’hui patron de Roland-Garros, Guy Forget, a été le bénéficiaire d’une société offshore baptisée Mainland Group Limited. Basée dans les Iles Vierges britanniques, cette entreprise a été dissoute en 2016 avec une balance comptable de 1,4 million d’euros au moment de la liquidation.

Questionné à ce sujet par la cellule investigation de Radio France, Guy Forget, résident suisse de longue date, a assuré se trouver « dans l’incapacité de pouvoir répondre [aux] nombreuses questions techniques » et renvoyé vers l’entreprise IMG (International Management Group) « qui gérait mes intérêts et mes contrats comme ceux de très nombreux sportifs de haut niveau dans la plus grande légalité. Si j’ai fait appel à la société IMG, c’est précisément parce que je suis parfaitement incompétent pour régler et gérer ces questions financières, juridiques et fiscales. »