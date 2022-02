Des deux Français, Gilles Simon s’est imposé ce mardi au premier tour de l’Open Sud de France à Montpellier.

« On est tous les deux dans des positions compliquées. Il fallait trouver un moyen de gagner. C’était une grosse bataille », a avoué Gilles Simon ce mardi après sa victoire contre son compatriote Lucas Pouille. Un succès en trois sets (7-6 [4], 5-7, 6-4) au bout d’un match épique de près de trois heures (2h54). Grâce à cette victoire au premier tour de l’Open Sud de France, le Niçois a validé son ticket pour le deuxième comme Jo-Wilfried Tsonga et Pierre-Hugues Herbert plus tôt dans la journée.

Il y retrouvera l’Espagnol Roberto Bautista Agut, 19e au classement mondial.