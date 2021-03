À en croire les propos de son père, le numéro un mondial ne sera plus sur les cours d’ici trois ans, au plus tard.

En remportant l’Open d’Australie pour la 9e fois cette année, Novak Djokovic est revenu à deux longueurs de Rafael Nadal et Roger Federer, codétenteurs du nombre de Grands Chelems (20). Un record que le Serbe veut absolument battre avant de mettre un terme à sa carrière. C’est en tout cas ce qu’a annoncé son père cette semaine dans un entretien accordé au média serbe Tvarenasport. Il ajoute même que son fils, qui a actuellement 33 ans, continuera à jouer pendant trois ans maximum.

« Il n’est pas encore prêt de prendre sa retraite de joueur de tennis. Sa carrière durera encore un an et demi, jusqu’à trois au maximum, et il s’arrêtera une fois que tous les records possibles seront en sa possession. Il est toujours le meilleur joueur de tennis du monde et l’un des meilleurs athlètes de tous les temps. Il y a quelques jours, un journaliste anglais a écrit que les rivaux de Novak ne sont déjà plus Federer et Nadal, mais Tiger Woods et Michael Jordan. Il est de cette catégorie. Il est l’un des meilleurs athlètes de tous les temps. »