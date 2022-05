Furax contre les organisateurs de Roland-Garros, l’entraîneur de Rafael Nadal a poussé un gros coup de gueule au micro de RMC Sport.

Il y a quelques jours en conférence de presse, Rafael Nadal expliquait ne pas aimer jouer en session de nuit. Pourtant ce lundi, les organisateurs de Roland-Garros ont planifié son huitième de finale face au numéro un mondial, Novak Djokovic, à 21 heures. Une provocation selon le coach de l’Espagnol, Carlos Moya.

« Je ne dirais pas que c’est un manque de respect. Mais ici, à Roland-Garros, Rafa a un crédit, il a remporté le tournoi treize fois et s’il fait une demande, on devrait l’écouter. Il fait partie de l’histoire de Roland-Garros, on sait que personne n’est plus grand que les tournois du Grand Chelem, mais au final c’est une affaire de business et on le comprend », a confié l’entraîneur au micro de RMC Sport.