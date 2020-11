Nadal-Federer, McEnroe-Borg, Sampras-Agassi, Djokovic-Nadal ou encore McEnroe-Connors… A travers les époques, l’histoire du tennis a été marquée de rivalités de légende. Sport.fr vous propose cette semaine en vidéo un Top 5 des plus belles d’entre elles.

Considérée par beaucoup comme la plus belle de de tous les temps, la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal enflamme et divise des millions de fans. A ce jour, les deux légendes ont chacun en leur possession 20 titres du Grand Chelem. Jusqu’à présent, le maître du gazon et le roi de la terre battue se sont affrontés à 40 reprises sur le circuit, dont 9 fois en Grand Chelem (Rafa mène 24-16 dans les confrontations).

Même si Federer reste son éternel rival, l’Espagnol partage aussi une rivalité incroyable avec le dernier membre du Big 3 : Novak Djokovic. A ce jour, les deux hommes ont tout simplement le record de la rivalité la plus prolifique du tennis avec 56 confrontations (Novak mène 29-27 dans les duels).

Parmi les plus belles rivalités du tennis, comment ne pas évoquer celle entre Pete Sampras et André Agassi ? Les deux Américains ont écrit les belles heures du tennis dans les années 90. « Pistole Pete » et le Kid de Las Vegas avaient des styles de jeu totalement opposés mais qui se complétaient à merveille. D’un côté, un serveur-volleyeur de grande classe doté d’un très beau revers à une main. De l’autre, un joueur sursolide en fond de court, au revers à deux mains redoutable. Au cours de leurs 34 duels (Sampras mène 24-10), les deux joueurs ont fait vibrer des millions de spectateurs dans le monde entier.

Autre grande rivalité 100% américaine, celle entre John McEnroe et Jimmy Connors qui était électrique. Les deux tennismen, qui se haïssaient, se sont méprisés aux quatre coins du monde. Big Mac et Jimbo ont livré des duels spectaculaires et ont divisé l’Amérique pendant plus d’une décennie.

Les années 70-80 sont également synonymes des duels légendaires Borg-McEnroe. Les deux champions, que tout opposait dans le style de jeu et dans la personnalité, ont disputé des matches spectaculaires tout au long de la carrière. Le plus incroyable étant cette finale d’anthologie à Wimbledon en 1980. Sur leurs 14 confrontations, le volcanique John et le glacial Bjorn ne sont pas parvenus à se départager avec sept victoires de part et d’autre.

Aujourd’hui, Sport.fr vous propose donc de remonter le temps avec ce Top 5 en image, avec quelques-uns des meilleurs points et des clashs des plus grands champions de la petite balle jaune. Au programme, un max de hot shots, de revers à une main, de stade en fusion et un duel d’ego entre McEnroe et Borg.