Déçu par son match face à Félix Auger‐Aliassime, le Suisse a été très critique envers son tennis.

En pleine préparation pour Wimbledon, Roger Federer a craqué dès le deuxième tour du tournoi de Halle cet après-midi face au Canadien Félix Auger‐Aliassime (4-6, 6-3, 6-2). De passage en conférence de presse après son match, le Suisse n’a pas mâché ses mots concernant sa prestation du jour.

« J’ai senti que j’avais besoin de temps pour parler de ce match devant vous. C’est pourquoi je veux rester simple pour une fois. J’étais très négatif, ce qui n’est pas mon style. Mon attitude était mauvaise, je n’en suis pas fier. C’était décevant. J’ai malgré tout eu beaucoup d’informations sur mes matchs ces dernières semaines. Changer de surface n’est pas facile, Auger‐Aliassime est un grand joueur et aujourd’hui il était meilleur que moi », a déclaré le Balois avant de rassurer tout le monde sur l’état de son genou : « Le processus de rééducation a été un énorme défi pour moi. Tous ceux qui ont subi plusieurs opérations savent de quoi je parle. Les choses ne viennent plus facilement et c’est parfois la préoccupation majeure. »