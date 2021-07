Qualifié pour le troisième tour de Wimbledon hier soir, Alexander Zverev se sent prêt à aller très loin dans le tournoi et il l’affirme, il n’a peur de personne, surtout pas de Novak Djokovic.

« Ce n’est un secret pour personne que Novak est le favori, mais je suis à un stade où je participe à un tournoi pour le gagner. Même si les jeunes comme moi ont encore besoin d’apprendre à mieux se déplacer sur gazon, il est certain aussi que l’on ne se satisfait plus simplement d’atteindre les quarts de finale ou de bien figurer, on vient ici pour tenter de tout faire pour l’emporter. » A annoncé celui qui va défier l’Américain Taylor Fritz samedi après-midi au troisième tour.