Les wild-cards du Masters 1000 de Paris-Bercy (31 octobre – 6 novembre) ont sans surprise été attribuées à quatre Français.

Gilles Simon, Richard Gasquet, Adrian Mannarino et Arthur Rinderknech, sont invités au prestigieux tournoi indoor parisien de fin de saison. Le N.1 français Gaël Monfils (41e mondial), qui n’a plus joué depuis le mois d’août à cause d’une blessure, n’a pas encore annoncé s’il participait ou non à ce dernier Masters 1000 de l’année.

Gilles Simon disputera son dernier tournoi sur le grand circuit avant de prendre sa retraite à 37 ans.

Les organisateurs ont également délivré des wild-cards pour les qualifications à l’Autrichien Dominik Thiem (113e), ancien vainqueur de l’US Open (2020) qui tente de retrouver son meilleur niveau après être tombé au-delà de la 350e place, ainsi qu’aux Français Hugo Gaston, Quentin Halys et Ugo Humbert.