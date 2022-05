Grosse journée à venir dans ce Masters 1000 de Madrid avec les quarts de finale de la compétition. Poussé dans ses retranchements hier soir par le belge David Goffin, Rafael Nadal a décroché sa place pour la suite du tournoi et s’apprête à retrouver sur son passage son jeune compatriote Carlos Alcaraz.

Le phénomène espagnol qui a soufflé ses 19 bougies il y a peine quelques heures est bien décidé à faire un très grand coup face au maestro de la terre battue. Après son succès en huitième, il a envoyé un message très clair à son adversaire et il se sent prêt pour défier Rafael Nadal. « C’est un des meilleurs joueurs de l’histoire, et le meilleur de l’histoire sur terre battue. Même s’il dit qu’il n’est pas en forme, qu’il revient de blessure, avec tout ce qu’il a fait sur terre battue il est toujours le favori. Moi, je suis le petit nouveau mais je me sens prêt et j’ai hâte de jouer ce match. Je vais essayer de montrer la meilleure version de moi-même. Je rêve d’être le meilleur, et je me bats pour ça. Et pour l’être, il faut battre les meilleurs. Je crois que je suis prêt pour ce défi. » A lancé le joueur de 19 ans qui n’a jamais battu son ainé en deux confrontations, la dernière remontant à la demi-finale d’Indian Wells il y a quelques mois.

Contrairement à cette rencontre, Alcaraz pense qu’il a progressé dans ce secteur du jeu et il pense que c’est le bon moment pour venir à bout d’un Nadal qui n’a pas encore retrouvé la pleine possession de ses moyens. Alcaraz compte bien s’appuyer sur son duel perdu face au Majorquin il y a un an sur le court central de Madrid et il estime avoir appris de ses erreurs. « Ce match m’a aidé à voir combien j’étais loin sincèrement. Je me souviens être arrivé très nerveux, ne pas m’être senti bien sur le court, ne pas m’être trouvé, ne pas savoir contrôler les choses aussi bien mentalement que physiquement, et je l’ai payé. Je crois que maintenant, je suis un joueur totalement différent, capable de gérer mes émotions, de gérer les différents moments d’un match, et capable de voir ce qui ne va pas, et à partir de là, de l’améliorer. »