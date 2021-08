La N.1 mondiale Ashleigh Barty s’est aisément qualifiée pour les demi-finales du WTA 1000 de Cincinnati en battant vendredi la Tchèque Barbora Krejcíková en deux sets 6-2, 6-4.

Après une facile première manche, l’Australienne de 25 ans a d’abord dû débreaker la Tchèque, lauréate de Roland-Garros 2021, pour l’emporter 6-4 dans la seconde en 1 heure et 11 minutes. En demie, Barty affrontera l’Allemande Angelique Kerber, qui menait 6-4, 3-3 avant de bénéficier de l’abandon de la Tchèque Petra Kvitova, victime de douleurs à l’estomac, en quart de finale.

La N.1 mondiale, qui n’avait plus foulé les courts depuis son élimination précoce aux Jeux olympiques de Tokyo, mène 3 victoires à 2 dans ses confrontations directes avec Kerber, 22e joueuse mondiale. Barty comptera parmi les favorites de l’US Open, un des deux Grand Chelem qui manquent encore à son palmarès – elle a remporté Roland Garros en 2019 et Wimbledon en 2021. Dans l’autre partie du tableau à Cincinnati, la demi-finale opposera les vainqueurs de la controntation entre la Tchèque Karolina Pliskova et l’Espagnole Paula Badosa, et du duel 100% suisse entre Belinda Bencic et Jil Teichmann.