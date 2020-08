Inédit, du jamais vu sur la planète tennis. Qualofié pour les demi-finales du Masters 1000 de Cincinnati, la Japonaise Naomi Osaka se retire du tournoi disputé exceptionnellement à New York.

Vainqueure d’Anett Kontaveit en quart de finale, elle ne jouera pas sa demie. La raison, la Japonaise suit l’exemple des franchises NBA et se retire afin de protester contre les violences policières et un nouveau scandale qui a éclaté il y a quelques heures. Un noir afro amériacin Jacob Blake a été tué par un policier avec 7 coups de feu dans le dos. Une nouvelle histoire qui fait tâche et qui semble être la goûte d’eau qui fait déborder le vase pour pas mal de personnes.

En conférence de presse, l’ancienne numéro une mondiale est revenu sur cette décision. “En tant que femme noire, j’ai l’impression qu’il y a des questions beaucoup plus importantes qui nécessitent une attention immédiate, plutôt que de me regarder jouer au tennis. Je ne m’attends pas à ce que quelque chose de radical se produise si je ne joue pas, mais si je peux engager une discussion dans un sport majoritairement blanc, je considère que c’est un pas dans la bonne direction.“

les organisateurs et la Fédé suivent le mouvement

Quelques heures après cette décision, le tournoi a tenu à soutenir la Japonaise et même mieux encore, les organisateurs, par le biais de la Fédération américaine de tennis ont décidé de suspendre la compétition.

“En tant que sport, le tennis prend collectivement une position contre l’inégalité raciale et l’injustice sociale qui une fois de plus ont été mises au premier plan aux États-Unis. L’USTA, les circuits ATP et WTA ont décidé de reconnaître ce moment en interrompant le jeu jeudi. Il reprendra vendredi”. A annoncé l’USTA. Pas de matchs ce jeudi à Cincinnati.