Roger Federer s’est confié sur la suite de sa carrière, lui qui ne semble pas vouloir arrêter dans l’immédiat. Le Suisse n’a plus joué depuis le tournoi de Wimbledon et une défaite en demi-finale contre Hubert Hurkacz.

« La meilleure fin de carrière possible ? Cela n’existe pas pour moi », a-t-il confié. « Mais j’aimerais pouvoir choisir le moment moi-même. Je suis sûr que je le remarquerai quand ce moment viendra. Je n’ai pas peur du temps après ma carrière professionnelle », a-t-il assuré. Ce sera une transition en douceur. Mirka (sa femme) et moi avons incroyablement bien géré l’équilibre de vie entre le tennis, la famille et les amis, ce qui me rend presque le plus fier. Après tout, qu’est-ce qui est vraiment important dans la vie ? » Verrons-nous « Rodgeur » au prochain Open d’Australie en janvier 2022 ? Tous ses fans l’espèrent…