Bien que souvent detestait sur le circuit ATP, Nick Kyrgios a aussi son côté attachant. Dominic Thiem, numéro 3 mondial, l’a couvert d’éloges sur son site web personnel comme le rappelle We Love Tennis.

« C’est un instinctif. Vous ne pouvez le remplacer. Il est totalement unique. Le monde du tennis devrait se féliciter d’avoir une personne comme lui. Le tennis n’avait jamais vu un joueur comme lui et surement n’en verra pas à l’avenir. Les fans l’aiment ou alors le détestent. Pourtant, quand on le connait, il est une belle personne. Il y a quelques années, on avait passé une soirée ensemble à Acapulco au Mexique. Je m’en souviens bien c’était mémorable. »

Des propos qui devraient faire plaisir à Nick Kyrgios, souvent critiqué pour son fort caractère et son franc-parler.