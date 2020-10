Sur les réseaux sociaux, Marion Bartoli publie régulièrement des messages d’amour pour son compagnon, le footballeur Yahya Boumediene. En revenant de Roland-Garros ce jeudi, l’ex-joueuse de tennis a une nouvelle fois ouvert son coeur en story Instagram.

“Tu es mon rayon de soleil. Tu es l’épaule sur laquelle je peux me reposer. Tu es les bras dans lesquels je veux m’endormir et me réveiller. Tu es l’amour de ma vie tout simplement” a-t-elle écrit pour légender une photo de son couple.

Yahya Boumediene, lui aussi, déclare souvent sa flamme à Marion Bartoli affichant régulièrement sa fierté lorsqu’il la voit à Roland-Garros.