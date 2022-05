Hier se disputaient les finales des ATP 250 de Munich et Estoril, et la jeunesse a été à l’honneur avec les victoires d’Holger Rune et Sebastian Baez.

Le jeune et très ambitieux danois Holger Rune était en feu toute la semaine et se retrouvait pour la première fois de sa jeune carrière en finale d’un tournoi ATP à Munich, notamment après avoir étrillé Alexander Zverev. Et ce fut un sacre logique pour le jeune homme de 19 ans, dont l’objectif est d’un jour être numéro un mondial, qui a profité de l’abandon du Néerlandais Botic Van de Zandschulp en finale à 4-3 pour cause de troubles respiratoires. Rune décroche son premier titre et atteint son meilleur classement en ce lundi à la 45e place.

Du côté d’Estoril, c’est également la jeunesse qui a triomphé. Le jeune argentin Sebastian Baez disputait sa deuxième finale en carrière et s’est aisément imposé sur le score de 6-3 6-2 face au fantasque Frances Tiafoe, qui arrivait certainement diminué après sa semaine folle. À 21 ans, Baez décroche son premier titre également et obtient son meilleur classement en atteignant la 40e place ATP.