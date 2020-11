L’Australien Nick Kyrgios a reconnu dans une étonnante confession au Sunday Telegraph avoir dû lutter contre la dépression provoquée par le rythme écrasant du circuit ATP.

« Je ne pense pas que les gens comprennent à quel point le tennis peut être (un sport) solitaire », a-t-il déclaré dimanche dans un entretien au Sunday Telegraph de Sydney. « Vous êtes seul sur le terrain. Vous ne pouvez pas vraiment parler à qui que ce soit. Vous devez trouver la solution par vous-même. J’ai eu du mal avec cet aspect », y explique le joueur de 25 ans.

« Je me souviens de m’être réveillé à Shanghai il y a un an, il était 16 heures et j’étais encore au lit, les rideaux fermés. Je ne voulais pas voir la lumière du jour », décrit l’actuel 45e mondial, disant avoir été « sérieusement déprimé » par moments dans le passé. « J’avais l’impression que personne ne voulait me connaître en tant que personne, qu’on voyait juste en moi le joueur de tennis pour m’utiliser. Je ne me sentais pas capable de faire confiance à qui que ce soit. C’était un endroit solitaire et sombre », résume Kyrgios.

« Je suis devenu dépressif à cause de ce que je pensais devoir être », assure le natif de Canberra, qui a choisi de ne pas prendre part cette année ni à l’US Open ni à Roland-Garros en raison de la pandémie de Covid-19.