Miné par les blessures, Kevin Anderson a pris la décision de mettre un terme à sa carrière à l’âge de 35 ans.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux ce mardi, le tennisman sud-africain Kevin Anderson a officialisé son départ à la retraite à l’âge de 35 ans. Dans sa carrière, il aura gagné 7 titres et atteint les finales de l’US Open en 2017 et Wimbledon l’année suivante. Enorme serveur grâce à ses 2 mètres 03, Anderson avait enchaîné les blessures à un coude et aux genoux en 2019, s’éloignant peu à peu des courts.