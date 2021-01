Alors que la saison 2020 de tennis s’est achevée et que l’intersaison bat son plein pour les champions du circuit, tous les regards se braquent sur cette incertaine année 2021. Et une question brûle déjà les lèvres des amoureux de la petite balle jaune. A quelques jours du coup d’envoi des premiers tournois, que nous réserve donc la planète tennis ? La rédaction de Sport.fr s’est prêtée au jeu des prédictions en imaginant le scénario qu’allait nous offrir cette nouvelle année, tout en dégageant les principaux arcs narratifs qui dicteront 2021.

Débutée par une victoire du numéro un mondial Novak Djokovic à l’Open d’Australie et conclue en apothéose par la surprise Daniil Medvedev au Masters de Londres, cette saison 2020 hors norme, raccourcie par la pandémie mondiale de Covid-19, a tout de même réussi à faire vibrer des millions de fans à travers le monde. Marquée notamment par le déblocage de compteur de Dominic Thiem en Grand Chelem et par la treizième victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros, égalisant au passage le record détenu par Roger Federer et ses 20 titres en majeur, cette année 2020, avec un peu de recul, a été tout simplement historique malgré la crise sanitaire.

Dans la lignée de sa petite sœur, 2021 devrait malheureusement encore être chamboulée par la pandémie mondiale de Covid-19, du moins pour le début de la saison comme en témoigne le report du premier Grand Chelem de la saison, l’Open d’Australie, reprogrammé du 8 au 21 février. Du jamais vu depuis la Seconde Guerre Mondiale. Ce n’est plus un secret, il va falloir attendre encore de longs mois et la généralisation d’un vaccin à l’échelle mondiale pour retrouver la magie des stades en fusion et du tennis champagne.

Federer sur le mont Olympe ?

Il sera la grande attraction de 2021 sans conteste, Roger Federer prépare discrètement, à l’abri des regards, son retour à la compétition. Encore fragilisé à cause de son genou capricieux, le Bâlois a retrouvé crescendo le chemin des courts, lui qui s’entraîne d’arrache-pied pour revenir au top. Malheureusement encore trop juste pour prendre part à ce Melbourne version février. Choix stratégique ou gros signal d’alarme ? L’avenir le dira mais lors de la cérémonie des Swiss Sports Awards en décembre dernier, le Maestro a laissé planer le doute en faisant allusion à la retraite au moment de recevoir son prix. « J’espère que je retrouverai les courts en 2021. On verra bien, mais si ma carrière devait s’arrêter là, ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense. » Une déclaration qui n’a pas fini d’hanter les fans du Suisse. Si le temps ne semble pas avoir de prise sur leur idole et ses 39 printemps, « Rodger » n’est malheureusement pas éternel et s’approche inexorablement de la fin. Il est donc logique que le Maestro, qui connaît parfaitement son corps, fasse des concessions, compte tenu de son âge, en choisissant méticuleusement ses tournois et en aménageant un calendrier sur mesure.

Même s’il entretient encore le mystère, 2021 pourrait bien ressembler à un baroud d’honneur ou à une tournée d’adieux pour Federer. Mais attention, celui-ci nous réserve certainement encore de belles surprises. Remember de son comeback triomphant à l’Open d’Australie en 2017 alors que tout le monde l’avait enterré. Pour remporter les Jeux Olympiques, un des ultimes titres qui lui résistent encore, Federer sera obligé de reproduire un tel niveau de jeu. Dans le pays du Soleil-Levant, l’homme aux 20 Grand Chelem aura à cœur de corriger cette anomalie et de s’offrir le plus prestigieux des métaux à Tokyo.

Une victoire finale au terme d’un duel épique contre son éternel rival Rafael Nadal ou une revanche face à ce diable de Novak Djokovic pourrait faire basculer la carrière du Suisse, encore un peu plus, dans une autre dimension. Fantasme absolu des fans : il n’y aurait pas de plus belle fin pour couronner une telle carrière. Maintenant que la parenthèse est refermée, il est temps de se projeter sur les autres promesses de 2021.

Le phénomène Jannik Sinner

Un seul nom à retenir : Jannik Sinner. Autour de la 80e place mondiale début 2020, l’Italien a bouclé cet exercice au 37e rang tel un boulet de canon. Monstrueux Porte d’Auteuil, la pépite de 19 ans a ébloui tout le monde avec son jeu complet et son calme olympien mais aussi par la lourdeur de ses frappes, décuplées par les conditions rapides de ce Roland-Garros froid et pluvieux. Rafa Nadal peut en attester, lui qui a été sévèrement bousculé pendant plus d’un set et demi lors de son quart de finale contre l’Italien. Décomplexé et pas une seule fois intimidé par l’ogre en face de lui, Jannik avait même servi pour le set à 6-5 dans la première manche.

Avec ses exploits sur la terre battue parisienne et son ascension fulgurante dans l’élite du tennis mondial, celui qui a remporté le Masters de la Next Gen en 2019 a prouvé qu’il avait l’étoffe d’un futur très grand. Titré pour la première fois sur le circuit à Sofia en Bulgarie en novembre dernier, Sinner devrait faire très mal en 2021 et il y a fort à parier que sa collection de trophées ne tarde pas à s’agrandir.

Avec ou sans h, lequel de ces deux Frenchies sera le plus tranchant ?

Côté Français, il faudra suivre de près Ugo Humbert et Hugo Gaston en 2021 pour des raisons différentes. Le premier est l’avenir du tennis tricolore. Auteur d’une saison 2020 d’extrême qualité couronnée de deux titres, le Messin a littéralement explosé sur le devant de la scène. 57e mondial en janvier, le Français a connu une progression fulgurante cette année, trouant le classement ATP pour se retrouver au 30e rang après son excellent Bercy. Prochaine mission pour Ugo : assumer son nouveau statut et confirmer tous les espoirs placés en lui pour 2021. Le Messin en aura l’occasion dès février pour l’Open d’Australie, lui qui avait été éliminé d’entrée à Melbourne cette année.

Un autre Hugo tentera de suivre ses traces. Héros du dernier Roland-Garros, Gaston « la gagne » a fait vibrer des millions de français avec son épopée fabuleuse marquée par sa victoire monumentale contre Stan Wawrinka. Après ce véritable conte de fées parisien et son explosion médiatique, il sera intéressant de suivre les exploits du petit gaucher en 2021. Celui qui pointe désormais au 157e rang mondial va devoir retourner au charbon et retrouver son quotidien sur le circuit secondaire. Avec son nouveau statut, Hugo est devenu l’homme à battre dans l’immense jungle des Challengers. Il faudra être solide dans la tête. Pour se donner le droit d’intégrer directement les tableaux des tournois les plus prestigieux et de regoûter au plaisir de jouer en Grand Chelem, Gaston aura pour objectif d’entrer dans le Top 100 en 2021.

Le débat du GOAT résolu ?

Enfin, parmi les autres promesses excitantes, l’année 2021 devrait apporter de nouveaux indices dans la course à l’éternel débat du GOAT (Greatest Of All Time pour les non classés en anglais). En effet, ce nouveau cru pourrait et devrait départager les deux légendes que sont Rafael Nadal et Roger Federer en termes de Grand Chelem. Après l’avoir égalisé en 2020, il ne serait pas impossible que le premier dépasse le second en soulevant un 14e trophée à Roland-Garros. A moins que le Suisse ne surprenne tout le monde à Wimbledon. Ou encore, troisième scénario, que le numéro un mondial Novak Djokovic n’active le mode rouleau compresseur et truste une majorité des majeurs en 2021, lui qui pourrait se rapprocher encore un peu plus des deux autres monstres.

Mais attention, Dominic Thiem pourrait aussi jouer le rôle de trouble-fête en bousculant l’hégémonie du trio de légende. En 2020, l’Autrichien a franchi un cap énorme, que ce soit sur le plan mental ou tennistique. Avec son premier titre en Grand Chelem à l’US Open synonyme de déclic psychologique, Dominator sera un sérieux client dans les grands rendez-vous.

Enfin, il ne faut pas oublier de mentionner la Next Gen qui aura aussi son mot à dire. Au fil des saisons, celle-ci se fait de plus en plus pressante et menaçante en Grand Chelem. L’année 2021 sera-t-elle synonyme de passation de pouvoir ou de résistance ? Bien malin celui qui pourra prédire le nom des vainqueurs des quatre prochains tournois du Grand Chelem… Mais une chose est sûre, on veut déjà y être !