Directeur des tournois de Roland Garros ainsi que du Masters de Paris-Bercy, Guy Forget quitte ses fonctions.

Ce mardi, nous apprenons que Guy Forget n’était plus le directeur du tournoi du Grand chelem français, ainsi que du dernier Masters 1000 de la saison. « Guy Forget, arrivant en fin de contrat au 31 décembre 2021, quitte ses fonctions de directeur du tournoi de Roland-Garros et du Rolex Paris Masters. Sa succession pour le Grand Chelem parisien sera annoncée dans les prochains jours », indique la FFT dans un communiqué. Agé de 56 ans, Forget occupait ce poste important depuis 2016 avec le tournoi du Grand Chelem et 2012 pour le Masters 1000.