À Roland-Garros, le coach de Novak Djokovic souhaite voir son joueur croiser la route de Rafael Nadal avant la finale.

« À Monte-Carlo, c’était un tennis plutôt pauvre. Certes, Evans est un joueur rusé. On peut perdre contre lui, mais Novak n’a pas bien joué (6-4, 7-5). Pour le premier tournoi de Belgrade, c’était mieux contre Karatsev qui a vraiment super bien joué, avec des coups gagnants de partout (7-5, 4-6, 6-4). Il n’y avait pas grand-chose à faire. Mais le match à Rome contre Tsitsipas a aidé. Ça lui a fait du bien de gagner en étant toujours derrière au score (4-6, 7-5, 7-5). Il a retrouvé sa forme là-bas. En finale contre Nadal, il aurait pu gagner en deux sets, gagner en trois sets, et il a perdu en trois sets (7-5, 1-6, 6-3). Mais de toute façon, pour Roland, dans la maison de Rafa, ça sera une tout autre histoire. Nadal est le favori et il n’y en a qu’un qui peut le battre selon moi : Novak. Et c’est peut-être une folie de dire ça, mais j’aimerais qu’ils soient dans la même partie de tableau (Nadal est tête de série n° 3, derrière Medvedev) », a dévoilé Goran Ivanisevic, le coach de Novak Djokovic dans L’Equipe.