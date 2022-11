Place à l’émotion. Après sa défaite du jour, Gilles Simon a rendu un bel hommage à ses proches et aux acteurs du monde du tennis qui ont compté pour lui durant sa carrière.

La défaite de ce jeudi en huitième de finale du Rolex Paris Masters était synonyme de fin de carrière pour le Français Gilles Simon. Sèchement battu par le jeune Félix Auger-Aliassime (6-1, 6-3), il a d’abord voulu rendre hommage au Canadien. « Je l’adore, c’est le meilleur de tous. Soutenez-le jusqu’au bout. Je suis content de finir face à toi. »

Forcément ému, Simon a ensuite évoqué le soutien des fans français tout au long de sa riche carrière. « Merci pour ces invitations. C’est dur quand on arrête car on veut encore bien jouer, mais on ne peut plus. Merci d’avoir rendu ça possible. Le but de faire un dernier Roland-Garros et un dernier Bercy, c’était de profiter un maximum du public et de partager des émotions une dernière fois. Un énorme merci, on joue au tennis pour ça. Plus jeune, on peut se fixer des objectifs de titres ou de classement, mais là c’était devenu une évidence que je voulais profiter une dernière fois de ça. »

Après avoir rendu hommage à ses entraîneurs, promis à ses enfants qu’il sera bien plus présents pour eux, Simon s’est lancé dans un bel hommage à sa femme, soutien sans faille durant toute sa carrière. Une tirade conclue d’un touchant : « Je te remercie de m’avoir laissé vivre ma passion aussi longtemps. Je t’aime de tout mon cœur, merci pour tout. »