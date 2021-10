Gaël Monfils s’est incliné hier après-midi en finale du tournoi ATP de Sofia en Bulgarie face à Jannik Sinner.

Quelques heures après le match et la défaite en deux manches contre l’Italien tête de série numéro 1. Il rend hommage à la prestation du joueur transalpin. « C’est très simple : Jannik a été bien meilleur que moi dans tous les compartiments. Je n’arrivais pas à lui faire mal, à la titiller. Il n’a pas fait un match exceptionnel, juste très solide, mais il était le plus fort. Il a joué brillamment cette balle de débreak et m’a ensuite empêché d’être agressif. Pour moi, Jannik c’est très propre, c’est top 10. Cette finale me prouve qu’il faut continuer à travailler pour essayer d’embêter un peu plus ces joueurs qui jouent très bien« , a-t-il expliqué en conférence de presse dimanche. Le Français va ensuite disputer le Masters 1000 d’Indian Wells qui commence ce jeudi.