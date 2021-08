Il y a quelques heures Rafael Nadal a été contraint de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Toronto après une nouvelle gêne. Mais pas de panique car la relève est assurée.

C’est du moins l’avis du jeune américain Frances Tiafoe qui trouve que la relève est bien présente. « Est‐ce que Rafa va bien ? Tu ne veux jamais entendre cette nouvelle. Cependant, une chose mérite d’être soulignée : la relève est en marche. Vous voyez Tsitsipas qui joue très bien, Medvedev aussi, Zverev a gagné les Jeux olympiques de Tokyo. Maintenant, il s’agit de savoir qui va gagner ce tournoi, car il est très ouvert. Il y a beaucoup de très bons joueurs, mais personne n’est imbattable. En fait, j’ai battu Stefanos à Wimbledon et plusieurs joueurs peuvent être à un haut niveau n’importe quel jour. De plus, voir de nouveaux visages et d’autres personnalités est intéressant. » A indiqué en conférence de presse celui qui retrouvera au tour suivant Denis Shapovalov, un autre joueur de cette fameuse relève.