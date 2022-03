Satisfait de ses joueurs, Sébastien Grosjean sait qu’il ne faut pas enterrer l’Équateur.

Après la première journée de barrage de la Coupe Davis, la France mène 2-0 contre l’Équateur grâce aux victoires d’Arthur Rinderknech et Adrian Mannarino. De passage en conférence de presse après les matchs, le capitaine Sébastien Grosjean a félicité ses troupes. Il attend bien sûr une victoire de la paire Nicolas Mahut – Pierre-Hugues Herbert demain pour donner la qualification aux Bleus.

« Dans les moments de tension, les gars ont su répondre présent et rester calme, et c’est délicat quand on n’a pas le droit à l’erreur. Ils n’ont pas paniqué. Ils ont su élever le niveau de jeu quand il le fallait. C’est une journée positive. À 2-0, il faut rester vigilant. L’Équateur a une bonne équipe de double, qui a poussé les Espagnols et les Russes dans des matches en trois sets. Ils sentent le jeu. On a vu que sur cette surface on pouvait facilement prendre ses mises en jeu quand on servait bien. Le Palais des Sports n’était peut-être pas plein, mais on regarde le positif. On est tellement content de rejouer devant le public français. Il y avait du bruit ! On a retrouvé cette ambiance qui nous manquait. »