Comme chaque lundi, la WTA a actualisé son classement après les tournois de la semaine avec une belle opération pour Emma Raducanu et une dégringolade pour Angélique Kerber.

Avec une place de gagner, la Britannique Emma Raducanu intègre désormais le top 20 mondial. Un classement toujours dominé par Ashleigh Barty devant Aryna Sabalenka et Barbora Krejcikova. Le top 10 reste inchangé et c’est Angélique Kerber qui est la grande perdante cette semaine. L’Allemande perd 8 places pour se retrouver aujourd’hui 17e joueuse mondiale. Plus de deux places pour Elena Rybakina numéro 14 et plus trois pour Sofia Kenin qui remonte à la 12e place. La numéro une française reste Alizé Cornet avec une 59e place devant Caroline Garcia (+2). Océane Dodin monte de 9 places et se retrouve au 88e rang.

Classement WTA au 8 octobre 2021 :

1. Ashleigh Barty (AUS) 7582 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 6130

3. Barbora Krejcikova (CZE) 4708

4. Karolina Pliskova (CZE) 4510

5. Garbiñe Muguruza (ESP) 4310

6. Maria Sakkari (GRE) 3760

7. Ons Jabeur (TUN) 3455

8. Anett Kontaveit (EST) 3396

9. Iga Swiatek (POL) 3286 (+1)

10. Paula Badosa (ESP) 3224 (+1)

11. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 3076 (+1)

12. Sofia Kenin (USA) 2971 (+3)

13. Naomi Osaka (JPN) 2956

14. Elena Rybakina (KAZ) 2855 (+2)

15. Elina Svitolina (UKR) 2726 (-1)

16. Elise Mertens (BEL) 2690 (+2)

17. Angelique Kerber (GER) 2671 (-8)

18. Petra Kvitova (CZE) 2660 (+1)

19. Jessica Pegula (USA) 2650 (+1)

20. Emma Raducanu (GBR) 2627 (+1)

…

59. Alizé Cornet (FRA) 1080

72. Caroline Garcia (FRA) 945 (+3)

76. Clara Burel (FRA) 902 (+1)

88. Océane Dodin (FRA) 841 (+9)

92. Kristina Mladenovic (FRA) 820 (+1)