Comme chaque lundi, la WTA réactualise son classement et cette semaine il y a forcément du changement tout en haut. Ashleigh Barty fraichement retraitée, c’est la Polonaise Iga Swatek qui s’empare de la place de numéro une mondiale.

Ce lundi, celle qui s’est assurée le trône de reine du tennis mondial est devenue de manière officielle numéro une mondiale. Swiatek accède à la place de leader(e) pour la première fois de sa jeune carrière, elle qui a seulement 20 ans. Juste derrière se trouve la Tchèque Barbora Krejcikova, tandis que Paula Badosa gagne 3 places et fait son apparition sur le podium. Progression aussi spectaculaire pour l’Américaine Jessica Pegula qui grimpe de 8 places au classement our se retrouver au 13e rang de ce classement. La Japonaise Naomi Osaka, ancienne N.1 mondiale, profite, elle, de sa

finale à Miami pour gagner 42 rangs et remonter à la 35e place mondiale.

Classement WTA au 4 avril 2022 :

1. Iga Swiatek (POL) 6711 pts (+1)

2. Barbora Krejcíková (CZE) 4975 (+2)

3. Paula Badosa (ESP) 4970 (+3)

4. Maria Sakkari (GRE) 4705 (-1)

5. Aryna Sabalenka (BLR) 4657

6. Anett Kontaveit (EST) 4511 (+1)

7. Karolína Plísková (CZE) 4197 (+1)

8. Danielle Collins (USA) 3151 (+3)

9. Garbiñe Muguruza (ESP) 3070

10. Ons Jabeur (TUN) 2975

11. Jelena Ostapenko (LAT) 2805 (+1)

12. Emma Raducanu (GBR) 2706 (+1)

13. Jessica Pegula (USA) 2485 (+8)

14. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 2473

15. Cori Gauff (USA) 2345 (+2)

16. Angelique Kerber (GER) 2297 (-1)

17. Victoria Azarenka (BLR) 2281 (-1)

18. Elena Rybakina (KAZ) 2261

19. Leylah Fernandez (CAN) 2156 (+3)

20. Simona Halep (ROM) 2156 (-1)